Economia Defasagem pode fazer preço do diesel em Goiás cair só R$ 0,03 Com a proposta lançada por Jair Bolsonaro de zerar o ICMS sobre o combustível, previsão de economia de R$ 0,80 por litro seria diluída em caso de ajuste

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), na segunda-feira (6), que zera os impostos estaduais sobre o diesel, gás de cozinha e transporte coletivo, pode reduzir o preço do combustível em apenas R$ 0,03 em Goiás.No estado, hoje, o ICMS cobrado sobre o diesel, de acordo com levantamento da Federação Nacional do Comércio ...