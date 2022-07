A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) divulgou a data da posse dos aprovados no concurso público para ingresso na 3ª categoria da carreira de defensores no estado. No dia 29 de julho será realizada a posse administrativa e em 5 de agosto a solenidade de posse. Ambas em local e horário a serem definidos.

Segundo a DPE-GO, os documentos necessários para a posse, e demais atos e orientações a respeito da vida funcional e sobre o momento de ingresso na Defensoria Pública, podem ser encontrados na Cartilha do Ingressante – DGAP/DRH/DPE-GO e seus anexos. As informações serão direcionadas individualmente pela Diretoria-Geral de Administração (DGAP) e estarão disponíveis no site da Instituição, na aba Concursos Públicos/Defensor Público 2021.

Os 47 candidatos nomeados que desejarem prorrogar o prazo de posse deverão realizar o requerimento, em conformidade com a Instrução Normativa nº 001/2022 – Gabinete/DPG. O edital foi assinado pelo defensor público-geral do Estado de Goiás, Domilson Rabelo da Silva Júnior, no dia 1º de julho.

Leia também:

- Defensoria pede indenização de R$ 50 milhões à União após mortes de Dom e Bruno

- Saiba como denunciar assédio sexual sofrido no trabalho

- Google oferta 500 mil bolsas de estudos para cursos de tecnologia; veja como se inscrever

- Goianésia lança concurso com 350 vagas e salário de até R$ 17 mil