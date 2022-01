Economia Deputados falam em derrubada de veto do Refis do Simples mesmo após portaria de Bolsonaro A tentativa de Jair Bolsonaro (PL) de acenar às micro e pequenas empresas após vetar o texto do Congresso é vista como insuficiente por deputados

A portaria editada pelo governo federal para que empresas do Simples Nacional possam renegociar suas dívidas com a PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) não deve mudar a posição de parlamentares que defendem a derrubada do veto ao projeto sobre o tema aprovado no Congresso. A tentativa de Jair Bolsonaro (PL) de acenar às micro e pequenas empresas após vetar ...