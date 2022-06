Economia Desafios não desanimam

Entre os desafios que se apresentam para quem busca empreender na área de energia solar estão a necessidade de mão de obra especializada, estratégias para conseguir se diferenciar no mercado e a gestão de parcerias com fornecedores. A analista Vera de Oliveira, do Sebrae, explica que essas questões devem estar presentes nas reflexões dos empreendedores. “As parcerias com forn...