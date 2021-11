Economia Desconto em preço de remédio de maconha provoca tensão no setor A HempMeds anunciou recentemente uma redução fixa de até 30% em todos os seus produtos, a redução na margem seria compensada pelo aumento da base de clientes e, consequentemente, do volume de vendas

A HempMeds, uma das pioneiras no mercado de canabidiol no Brasil, provocou tensão no setor após lançar uma ação de rebaixa de preços no mês passado. E o caso deve ser analisado pelo comitê de ética da BRCann, associação que reúne a indústria de maconha medicinal. A HempMeds anunciou recentemente uma redução fixa de até 30% em todos os seus produtos, e em média de 20%...