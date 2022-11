Uma das principais datas do ano para as vendas do comércio, a Black Friday movimenta ainda mais lojas e sites com o anúncio de diversas promoções, antes mesmo da próxima sexta-feira (25). Os descontos anunciados chegam até 70% ou 80%, e não se restringem ao comércio lojista, pois empresas do setor de serviços também realizam várias ações promocionais até o próximo fim de semana.

Este ano, muitas lojas atrelaram a Black Friday à Copa do Mundo e fazem promoções que remetem à participação do Brasil no mundial. É o caso das Casas Bahia, que tem suas ações voltadas para a área de tecnologia, principalmente para a venda de TVs. A gerente da loja do Shopping Passeio das Águas, Pollyana Almeida Araújo, conta que os descontos chegam aos 80% em alguns produtos.

Segundo ela, o pagamento também pode ser parcelado em até 30 vezes no cartão. A promoção acontece desde a última sexta-feira e o fluxo de clientes já aumentou. “Esperamos um crescimento de 30% nas vendas em relação à Black Friday do ano passado”, prevê. O cliente que comprar pode participar da promoção ‘Gol de pix’, recebendo um pix de determinado valor a cada gol do Brasil no próximo jogo da seleção. Os valores vão de R$ 30 a R$ 1 mil.

Com a Black Friday e a Copa do Mundo, a rede Novo Mundo espera aumento de 300% na venda de televisores neste mês de novembro.

Durante a 1° fase da competição e aproveitando a Black Friday, a Plano Urbano, responsável pelo bairro planejado Reserva do Vale, no entorno do Distrito Federal, presenteará todos os consumidores que comprarem um lote, entre 20 de novembro e 2 de dezembro, com uma TV Smart 43 polegadas.

Na Fast Shop do Goiânia Shopping, as promoções foram diluídas ao longo do mês para reduzir as aglomerações e oferecer maior comodidade. Mas a supervisora de vendas Jeane Alves diz que a maior parte das promoções ocorre mesmo nas próximas sexta, sábado e domingo, com descontos de até 40% em produtos selecionados. Com a antecipação da promoção, a expectativa é de um crescimento de 10% a 15% nas vendas.

Com a data na mesma época da Copa, o Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás projeta um crescimento de até 7% nas vendas este ano. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima uma receita recorde de R$ 4,2 bilhões no País.

Natal

Quem pretende presentear as crianças no fim de ano também pode aproveitar a Black Friday. A loja Ri Happy antecipou os descontos, que começaram ontem e chegam aos 60%. Também há itens em que é possível comprar um e levar dois produtos, como no caso das bonecas Barbie. A gerente Zilma Gomes da Silva informa que as compras podem ser parceladas em até 10 vezes sem juros. “É uma promoção muito boa, ainda mais nessa época do ano, quando alguns clientes aproveitam pra adotar cartinhas de Papai Noel”, destaca.

A Black Week Mega Moda começou ontem com roupas no varejo a preço de atacado, ofertas exclusivas dos bazares com descontos de até 70% e brindes como vale compras. Até sábado (26), os clientes dos shoppings atacadistas Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda, na Região da 44, podem gastar menos. “Na Black Week, os clientes terão a chance de comprar muito mais, sendo uma ótima oportunidade para quem quer renovar o guarda-roupas ou adiantar as compras de Natal”, afirma Tássia Carvalho, Gerente de Marketing do Grupo Mega Moda.

Na loja Brooksfield, no Goiânia Shopping, os descontos são progressivos e variam de acordo com o número de peças, chegando aos 20%. O gerente Ronieri Gomes da Costa informa que a loja também oferece promoções em combos. Em um deles, o preço de uma camisa polo cai de R$ 219,90 para R$ 179,90 se o cliente levar três peças. “As vendas nos últimos dias foram muito boas, mas a grande expectativa é para a próxima sexta-feira, sábado e domingo. Esperamos vender mais que no mesmo período do ano passado”, prevê.

Serviços

Até empresas de turismo entraram no clima da Black Friday. Diversas redes de hotéis pelo País lotam as redes sociais com anúncios de descontos em diárias. A promoção da Aviva, detentora dos destinos Costa do Sauípe, Rio Quente Resorts e Hot Park, oferece vários pacotes promocionais.

O turista pode comprar pacotes para viajar até 2023 com diárias a partir de R$ 844 para a Costa do Sauípe (BA) e a partir de R$ 656 para Rio Quente (GO). Já no parque aquático Hot Park, até o dia 25 de novembro na compra de 1 drink o cliente ganha 1 taça.