Economia Desempenho em dezembro chegou perto de 2019 no Aeroporto de Goiânia

Depois de um crescimento gradual ao longo de 2021, no último mês de dezembro, a movimentação no Aeroporto de Goiânia chegou muito perto do patamar atingido no mesmo período de 2019. Foram 270.910 embarques e desembarques em dezembro do ano passado, quase 95% do volume registrado em dezembro de 2019, que ficou em 285.529 chegadas e saídas.Mas este crescimento gradual da movime...