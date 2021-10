Economia Desemprego dobra e 'inflação dos pobres' dispara 40% na pandemia Até que preços de alimentos caiam, baixa renda poderá empobrecer ainda mais

A inflação oficial pouco acima de 10% em 12 meses mascara reajustes equivalentes ao dobro disso no principal grupo de produtos consumidos pelos mais pobres, os alimentos. No período, eles subiram cerca de 20% —e quase 40% desde o início da pandemia. O forte aumento no período agravou um cenário de disparada do desemprego na metade mais pobre do país. De 201...