Economia Desemprego em Goiás recua, mas cresce a informalidade Pnad Contínua aponta também queda na renda média do trabalhador, que foi a R$ 2.363 no 3º trimestre do ano, recuo de 4,9% em relação ao mesmo período de 2020

Goiás teve um recuo do desemprego no terceiro trimestre de 2021, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua (Pnad Contínua), divulgada na terça-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A queda, no entanto, foi acompanhada por um aumento da quantidade de pessoas trabalhando na informalidade no estado. A taxa de des...