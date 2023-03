Economia Desemprego fica menor em Goiás que antes da pandemia Com a recuperação da economia goiana, puxada principalmente pelo setor de serviços, em 2022 a taxa de desocupação caiu a 7,1%, a menor desde 2014

A taxa de trabalhadores desocupados em Goiás caiu para 7,1% no ano passado, bem abaixo dos 10,7% registrados antes da pandemia, em 2019. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua (PNAD Contínua), divulgada ontem pelo IBGE, em 2022, o índice de desocupação no Estado também ficou no menor patamar desde 2014. O motivo seria a recuperaç...