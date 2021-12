Economia Desemprego recua, mas renda média cai a mínimo histórico Rendimento de R$ 2.449 por mês é o mais baixo em quase uma década; inflação e vagas com salários inferiores explicam cenário

Após a destruição de empregos na fase inicial da pandemia, a reabertura de vagas vem sendo marcada por salários mais baixos no Brasil. Sinal disso é que, no trimestre encerrado em outubro de 2021, quando a taxa de desemprego recuou para 12,1%, a renda média do trabalho voltou a cair e atingiu o menor nível em quase dez anos no País.Essa é uma das conclusões da Pnad Contí...