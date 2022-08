Economia Desenvolvimento econômico de Goiás dependerá de mais produção na indústria Especialistas ouvidos pelo POPULAR sugerem que os caminhos para impulsionar a economia do Estado dependem de novas medidas fiscais e melhorias de infraestrutura, como transportes e energia

Para fomentar sua economia, Goiás precisa incentivar mais sua produção industrial para elevar a agregação de valor à sua abundante oferta de matérias-primas e fazer com que seus produtos tenham mais competitividade. Assim, será possível atrair novos investimentos e reter empresas já instaladas no Estado. Representantes do setor produtivo e consultores indicam que o melhor ...