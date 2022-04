Economia Dia das Mães: pesquisa mostra que 77% dos goianienses vão comprar presente Sondagem da CDL Goiânia aponta que a maioria dos consumidores na capital pretende fazer pesquisa de preços e não vai investir em presentes de maior valor

Os goianienses pretendem fazer mais compras neste Dia das Mães do que fizeram nos últimos anos. Comemorada no dia 8 de maio, as projeções para a data têm elevado o otimismo do comércio varejista na capital goiana. Pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL) mostra que 77% dos entrevistados pretendem presentear nem que seja com uma lembrancinha. De acordo...