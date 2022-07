O diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa, Sérgio Ricardo Faustino Batista, 54, foi encontrado morto na noite desta terça-feira (19) no edifício-sede do banco estatal, em Brasília. Segundo informações da PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), o diretor foi encontrado já sem vida na parte externa do prédio.

De acordo com a corporação, o caso está em investigação pela 5ª DP (Delegacia de Polícia) e a ocorrência é tipificada, preliminarmente, como suicídio.

Por meio de nota, a Caixa manifestou pesar pela morte do funcionário. "Nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares, aos quais estamos prestando total apoio e acolhimento. O banco contribui com as apurações para confirmar as causas do ocorrido", disse o banco estatal.

Segundo o site Metrópoles, a PF (Polícia Federal) foi comunicada da ocorrência. O UOL também procurou a corporação, que informou que o caso é investigado somente pela Polícia Civil.

Ainda de acordo com o Metrópoles, a diretoria até então comandada por Batista é a responsável pelo recebimento e acompanhando de denúncias feitas por funcionários por meio dos canais internos do banco e é ela quem investigaria as denúncias de assédio sexual contra o ex-presidente da Caixa Pedro Guimarães.

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV (https://www.cvv.org.br/) funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.