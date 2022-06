Economia Distribuidoras começam a repassar redução de impostos Ontem, o litro da gasolina já era encontrado por R$ 6,49, mas postos dizem que companhias ainda não praticam todo o desconto

As companhias distribuidoras já começaram a repassar combustíveis com o desconto dos impostos que foram zerados ou reduzidos. Ontem, a gasolina já era encontrada por até R$ 6,49 em alguns postos de Goiânia, mas a redução deveria ser ainda maior. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado (Sindiposto-GO) informa que a redução ainda não atingiu os ...