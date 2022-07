O Governo de Goiás publicou nesta sexta-feira (22), o edital de convocação dos 10 aprovados no concurso público para o cargo de gestor de engenharia na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). A convocação foi divulgada no Diário Oficial do Estado.

Os convocados devem acessar o Sistema Oportunizar e preencher o formulário de perfil profissional entre os dias 26 de julho a 3 de agosto. No documento, os aprovados vão informar suas habilidades e capacidades para que seja definida a lotação de cada um, conforme as necessidades da agência.

Já no dia 9 de agosto será realizado a perícia médica, na Diretoria Executiva de Saúde e Segurança do Servidor, da Secretaria de Estado de Administração (Sead), localizada na Rua 94, Setor Sul, conforme os horários definidos em edital. Na mesma data, os convocados devem comparecer à Gerência de Perfil e Alocação de Pessoas da Sead, situada na Rua 82, nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira (PPLT), 6º andar, sala 5, ala leste, setor Central, com documentos pessoais em mãos, original e cópia.

Nomeação e posse

No dia 10 de agosto as nomeações serão divulgadas no Diário Oficial e os convocados tomarão posse de seus cargos. O evento será às 10h, na sede da Goinfra, situada na Avenida Governador José Ludovico de Almeida, nº 20, Conjunto Caiçara.

Caso até o dia 10 de agosto os nomeados não tiverem cumprido todas as etapas da convocação, têm até 30 dias para tomar posse do cargo, nos termos legais, conforme as informações do edital.

