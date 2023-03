Economia Dobra número de empreendedoras, mas com barreiras maiores Renda 30% menor, mais oportunidades em serviços domésticos, informalidade e pressão do cuidado com casa e filhos ainda são desafios, diz estudo

As mulheres goianas empreendem cada vez mais. A participação delas no número total de empreendedores formais no mercado chegou aos 42% em 2022, o dobro dos 21% em 1980. Ao longo deste tempo, elas derrubaram muitas barreiras e reduziram desigualdades no mercado. Mas, apesar dos avanços, ainda são muitos os desafios, que passam pelo alto índice de informalidade, renda m...