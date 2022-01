Economia Dois secretários e um diretor deixam cargos no Ministério da Economia Exoneração foi publicada ontem no Diário Oficial; ministério ainda não se manifestou

Dois secretários e um diretor do Ministério da Economia tiveram a exoneração publicada na edição desta quarta-feira (19) do Diário Oficial da União.Todas as saídas foram registradas como “a pedido” dos próprios funcionários. Procurado, o Ministério da Economia ainda não se manifestou sobre as exonerações.Cristiano Rocha Heckert deixou o cargo de secretário de Gestão ...