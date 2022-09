A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (22), cinco loterias: os concursos 5956 da Quina; o 2620 da Lotofácil; o 2421 da Dupla Sena; o 1838 da Timemania e o 659 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, em São Paulo.

Dupla Sena

Com prêmio previsto de R$ 9,3 milhões, a Dupla Sena teve os seguintes números sorteados:

1º sorteio: 02-07-16-33-40-45;

2º sorteio: 04-11-15-24-39-48.

Quina

Com prêmio previsto de R$ 7,3 milhões, a Quina teve os seguintes números sorteados: 07-25-28-50-62.

Lotofácil

Com prêmio previsto de R$ 5 milhões, a Lotofácil teve os seguintes números sorteados: 01-02-03-05-07-09-10-11-13-14-15-16-18-19-23.

Timemania

Com prêmio previsto de R$ 1,2 milhão, a Timemania teve os seguintes números sorteados:09-14-15-17-27-49-75. O time do coração é o Fluminense, do Rio de Janeiro.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 300 mil, a Dia de Sorte teve os seguintes números sorteados: 04-05-07-12-20-24-31. O mês da sorte é Junho.

Leia também:

- Mega-Sena sorteia R$ 144,9 milhões: confira os números desta quarta-feira

- Hospital de Anápolis lança edital para contratação de 65 técnicos de enfermagem

- VER Hospital de Olhos passa a integrar o grupo G500