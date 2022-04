Economia Editais de concursos têm quase 4 mil vagas em Goiás Com salários de R$ 1,2 mil a R$ 11 mil, há funções para candidatos de todos os níveis de escolaridade; Prefeitura de Goiânia e PM devem ser os mais disputados

A retomada das atividades presenciais já está movimentando também o mercado de concursos públicos em Goiás. Atualmente, dez certames estão com inscrições abertas com ou editais já publicados, oferecendo quase 4 mil vagas para cargos que exigem diversos níveis de escolaridade, do fundamental ao superior, com remunerações que vão de pouco mais de R$ 1,2 mil a R$ 11 mil. O...