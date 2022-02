Economia EDP assume Celg T e muda nome da companhia Empresa assinou contrato com o governo de Goiás nesta segunda-feira (07) e encerrou processo de compra da companhia; parte dos servidores deve continuar na empresa

A EDP assumiu nesta segunda-feira (07) a Celg Transmissão, companhia que foi privatizada pelo governo de Goiás e arrematada por R$1,977 bilhão em outubro do ano passado. Em cerimônia realizada no Palácio Pedro Ludovico, o governador Ronaldo Caiado (DEM) assinou o contrato de venda para finalizar o processo e anunciou que valor depositado chegou a R$2,113 bilhões. Durante o even...