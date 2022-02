Economia EDP assume Celg T, muda nome e anuncia investimento Empresa assina contrato e encerra processo de compra da companhia; inicialmente, haverá aporte de R$ 200 milhões em transmissão

A EDP assumiu nesta segunda-feira (7) a Celg Transmissão, companhia que foi privatizada pelo governo de Ronaldo Caiado (DEM) e arrematada por R$ 1,977 bilhão em outubro do ano passado. Em cerimônia realizada no Palácio Pedro Ludovico, o contrato de venda foi assinado como um ato simbólico da transferência de comando do Estado para o grupo português, que já mudou o nome...