Economia Em Goiânia, cesta básica acumula aumento de 14,34% no ano Pelo quarto mês consecutivo, os valores de alimentos básicos tiveram aumento na capital goiana, como mostra levantamento do Dieese

A cesta básica teve a quarta alta seguida em Goiânia. De acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (PNCBA) de abril, divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o aumento acumulado no ano chegou a 14,34% com o valor alcançado de R$ 682,87. O levantamento dos preços de produtos alimentícios consid...