Economia Em Goiânia, comércio tem expectativa de crescimento de até 20% nas vendas Lojistas apostam em aumento das compras de Natal neste ano em relação a 2020, apesar dos impactos da inflação; movimento em ruas e shoppings tem se intensificado

O movimento nos shoppings e nas lojas de rua se intensificou desde o fim da semana passada. Com isso, lojistas em Goiânia apostam em crescimento nas vendas de Natal de 7% a 20%, em relação a 2020, a depender do segmento. Mesmo com efeito da inflação, que causa impacto no faturamento, a expectativa para a data tem sido superada com maior fluxo de consumidores em busca dos pr...