Economia Em Goiânia, evento debate a conectividade na saúde Evento abordará implantação de projetos, desafios e casos de sucesso em instituições, visando melhorar resultados e avaliar os recursos tecnológicos e a segurança da informação na jornada do paciente

Médicos e gestores da área da saúde, profissionais de TI e engenheiros clínicos discutirão, hoje a amanhã, durante o Summit Healthcare IT, em Goiânia, como melhorar a experiência do paciente por meio de novas tecnologias. O evento, que será realizado no Sicoob Unicentro Br, visa ampliar a participação de profissionais de TI, de Engenharia Clínica, corpo clínico e gesto...