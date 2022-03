Economia Em queda, dólar turismo começa a faltar No sexto dia de desvalorização, em que encerrou a R$ 4,8430, aumento expressivo da procura fez com que a moeda americana se esgotasse em casas de câmbio em Goiânia

No sexto dia seguido de desvalorização, o dólar encerrou esta quarta-feira (23) com a menor cotação desde o início da pandemia de Covid-19. A moeda americana cedeu 1,44%, a R$ 4,8430. Em 13 de março de 2020, dois dias após a OMS (Organização Mundial da Saúde) ter declarado a disseminação global do novo coronavírus, o dólar terminou o pregão cotado a R$ 4,8280. A ...