Economia Emissão de notas fiscais esbarra em instabilidades no site da Prefeitura de Goiânia Dificuldade foi apontada no início do mês por empresários; Sictec informa que tem atuado para ampliar capacidade do sistema

A emissão de notas fiscais foi um trabalho difícil para alguns empresários no início deste mês em Goiânia. Isso porque o site da Prefeitura passou por um período de instabilidade, o que já ocorreu outras vezes. De acordo com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sictec), a plataforma funciona normalmente, o problema é o volume de acessos. Por not...