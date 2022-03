Economia Emprego formal desacelera e país cria 155 mil vagas com carteira assinada em janeiro O dado ficou 38% abaixo do registrado em janeiro do ano passado, quando o saldo líquido foi de 254,3 mil

O país registrou a criação líquida de 155,1 mil empregos com carteira assinada em janeiro. O saldo é resultado de 1,7 milhão de contratações e 1,6 milhão de desligamentos. O dado ficou 38% abaixo do registrado em janeiro do ano passado, quando o saldo líquido foi de 254,3 mil -considerando ajustes (ou seja, dados entregues pelas empresas após o prazo). Os dados são d...