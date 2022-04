O Sistema Municipal de Emprego (Sime) de Aparecida de Goiânia divulgou, nesta segunda-feira (25), 746 vagas de emprego. As oportunidades são nas mais diversas áreas, como vendedores, estagiários e eletricistas. Somente para repositor de mercadorias são 157 vagas.

Os interessados devem agendar atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) no site da prefeitura e comparecer no dia e horário marcados em uma das três unidades do SAC.

Confira o passo a passo:

1. Acessar o site da prefeitura de Aparecida (trabalho.aparecida.go.gov.br) para agendar atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC);

2. Clicar em Vagas de emprego, selecionar a vaga desejada e clicar em Quero me candidatar;

3 . Selecionar o código Nº 60: Vagas De Emprego No Sistema Municipal de Emprego e o local de atendimento presencial;

4. Comparecer a uma das três unidades do SAC:

- Cidade Administrativa Maguito Vilela (Avenida Gervásio Pinheiro, setor Solar Central Park – térreo)

- Pa rque Flamboyant (Avenida Bela Vista, s/n, Praça João Natal de Almeida – CEU das Artes – Parque Flamboyant)

- SAC do Parque Veiga Jardim (situado na Avenida Escultor Veiga Vale, em frente ao terminal de ônibus)

Documentos que devem ser apresentados:

- Carteira de trabalho (CTPS);

- Documentos pessoais (RG e CPF);

- Comprovante de Endereço;

- Carteira de Habilitação (se possuir);

Importante: o trabalhador receberá uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista de emprego na empresa contratante. Se não encontrar a vaga, o interessado pode acessar o site novamente e agendar uma nova busca presencial, pois as oportunidades são atualizadas diariamente pela Central de Captação de Vagas. Informações pelo telefone (62) 9 9194-3491.

No site há também a descrição de cada vaga. Confira a lista:

157 Repositor de mercadorias

97 Vendedor Externo

67 Operador de caixa

44 Vendedor interno

32 Auxiliar de serviços Gerais

30 Ajudante de motorista

22 Líder de prevenção de perdas

20 Motorista entregador

20 Pedreiro

20 Servente de obras

15 Estagiário

15 Serviços Gerais

13 Consultor Comercial

12 Açougueiro

12 Encarregado comercial

12 Encarregado de Loja

10 Motorista de caminhão

9 Ajudante Geral

9 Auxiliar de depósito

9 Auxiliar de Padeiro

8 Trabalho Intermitente

7 Repositor de Hortifrúti

6 Auxiliar de produção

5 Auxiliar de cozinha

5 Motociclista Entregador

5 Repositor de Frios

4 Ajudante de encanador

4 Conferente de mercadoria

4 Operador de empilhadeira

4 Porteiro

3 Assistente de Prevenção de Perdas

3 Auxiliar de cobrança

3 Motorista

3 PCD

2 Auxiliar de caixa

2 Auxiliar de estacionamento

2 Auxiliar de Estoque

2 Auxiliar de limpeza

2 Balconista de Açougue

2 Costureira em Geral

2 Cozinheiro geral

2 Eletricista

2 Encanador

2 Entregador

2 Estoquista

2 Gerente de produção e operações

2 Líder de prevenção de perdas

2 Operador de Máquina

2 Porteiro Ferista

2 Soldador

2 Supervisor de caixas e bilheteiros (exceto caixa de banco)

2 Vendedor On-Line

1 Ajudante de carga e descarga

1 Analista de departamento pessoal

1 Assistente Departamento Pessoal

1 Auxiliar de almoxarifado

1 Auxiliar de Departamento Pessoal

1 Auxiliar de escritório

1 Auxiliar de Prevenção de perdas

1 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

1 Cartazista

1 Caseiro (agricultura)

1 Contador

1 Encarregado de Manutenção

1 Gerente de loja e supermercado

1 Mecânico diesel

1 Motorista de caminhão (Munck)

1 Nutricionista

1 Operador de Retroescavadeira

1 Primeiro Emprego

1 Secretária (o)

1 Social Media

1 Torneiro mecânico

Os empresários que buscam mão de obra também podem cadastrar as vagas disponíveis, basta entrar em contato com a prefeitura pelo WhatsApp (62) 992974113.

Leia também:

Sesc e Senac oferecem vagas de emprego em Goiânia, Itumbiara e Caldas Novas; confira

Ciee abre 1.155 vagas de estágio em Goiás para níveis fundamental, médio e superior

Governo de Goiás abrirá 7,4 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional