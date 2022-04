A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Trabalho, realiza nesta terça-feira (5) processo seletivo para preenchimento de 600 vagas de emprego na cidade. A seleção será realizada no Shopping Independência entre 9h e 15h.

Os interessados em participar devem apresentar documentos pessoais como:

- Carteira de Trabalho

- Comprovante de endereço

- Currículo atualizado.

O atendimento será realizado conforme ordem de chegada dos possíveis candidatos. As oportunidades são para auxiliar de produção, operador de caixa e repositor. Além disso, o processo vai selecionar jovens a partir dos 18 anos de idade para o primeiro emprego.

As vagas de emprego disponibilizadas são de empresas instaladas em Aparecida de Goiânia. Com isso, os selecionados no processo seletivo irão trabalhar no próprio município residente.

Serviços e detalhes:

Quando: 5 de abril

Horário: 9h às 15h

Local: Shopping Independência - Avenida Independência Quadra 51, Lote 4 e 5

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

Leia também:

- Colégios tecnológicos de Goiás ofertam mais de 6 mil vagas de cursos de qualificação

- Feira de Empregos oferece 3 mil vagas de trabalho em Goiás