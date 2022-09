A Prefeitura de Aparecida realiza, nesta quinta-feira (1), uma seleção para 30 vagas de menor aprendiz. Os interessados devem ter a partir de 16 anos e estar regularmente matriculados no Ensino Médio. As oportunidades são ofertadas no Espaço do Centenário, localizado no Aparecida Shopping, das 10h às 15h.

As vagas são remuneradas, com salários iniciais de R$ 500, auxílio transporte e bônus progressivo de acordo com a quantidade de metas atingidas pelo aprendiz. Com carga horária de 6 horas diárias, os horários de trabalho variam entre 09h às 16h, com uma hora de intervalo, ou das 13h às 19h, com 15 minutos de intervalo.

As oportunidades são para início imediato em empresas de Aparecida de Goiânia e região. Para participar do processo seletivo, os adolescentes devem se dirigir até o Aparecida Shopping e apresentar documentação pessoal (RG, CPF e cópia do currículo). Após preencher a ficha de inscrição, o candidato participa da entrevista junto às empresas contratantes.

Caso o candidato não seja selecionado, a Secretaria do Trabalho emite uma carta de encaminhamento para entrevistas em outras empresas com vagas disponíveis. O Espaço do Centenário fica no piso 2 do Aparecida Shopping, localizado na Avenida Independência, Setor Serra Dourada III, em Aparecida de Goiânia.

Leia também:

Goiânia oferta quase 2 mil vagas de emprego; confira

Aparecida oferta mais de 580 vagas de emprego; confira