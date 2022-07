A Prefeitura de Aparecida de Goiânia oferece 593 vagas de emprego em diversas áreas e empresas na cidade. Dentre as principais oportunidades, estão vagas para motoristas de caminhão, corretores de imóveis, jovem aprendiz e para pessoas com deficiência (PcD).

Para se candidatar, o trabalhador interessado deve comparecer presencialmente a uma das unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), das 08h00 às 18h00. No município de Aparecida, há sete unidades disponíveis: SAC do Centro, SAC Cidade Administrativa, SAC Parque Flamboyant, SAC Vila Brasília, SAC Cidade Livre, SAC Veiga Jardim e SAC Polo Empresarial, além das lojas do SAC instaladas no Vapt-Vupt Garavelo e Vapt-Vupt Buriti Shopping.

O candidato deve apresentar os seguintes documentos pessoais: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato. Caso encontre a vaga desejada, a pessoa interessada recebe uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista de emprego na empresa contratante.

Caso não encontre, é indicado acessar o site novamente, porque as oportunidades são atualizadas diariamente pela Central de Captação de Vagas. Informações pelo telefone: (62) 9 9194-3491.

As vagas são captadas por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME) junto aos Recursos Humanos das indústrias e empresas do município. Os empresários que buscam mão de obra podem realizar o cadastro das vagas no número: (62) 9 9297-4113. Confira abaixo quantas e quais vagas estão disponíveis:

Vagas disponíveis

59 Motorista de caminhão

50 Corretor de imóveis

30 Pessoas com Deficiência (PcD)

25 Auxiliar de caixa

23 Auxiliar de produção

20 Jovem aprendiz

20 Mecânico de refrigeração

20 Porteiro

20 Vendedor interno

16 Operador de caixa

15 Ajudante de obras

15 Arte finalista

15 Assistente comercial

15 Vendedor Externo

10 Ajudante de açougueiro (comércio)

10 Auxiliar de Departamento Pessoal

10 Auxiliar de Prevenção de perdas

10 Auxiliar de vendas/ Televendas

10 Costureiro (a)

10 Engenheiro de Produção

10 Oficial de manutenção predial

10 Padeiro

10 Promotor de Vendas

10 Repositor de Hortifrúti

10 Técnico em manutenção

09 Auxiliar de Armazém

06 Auxiliar Operacional

05 Analista de Licitações

05 Analista de Tesouraria

05 Auxiliar de Açougueiro

05 Auxiliar de Serviços Gerais

05 Cadastrador (promotor de vendas)

05 Coordenador de Equipe

05 Eletricista de instalações

05 Engenheiro Civil

