A Escola do Futuro de Goiás (EFG) em Artes Basileu França abriu inscrições para 444 vagas em cursos gratuitos voltados para a área de artes visuais. No total, são 24 cursos de qualificação e 11 de capacitação. As inscrições podem ser realizadas até o dia quatro de agosto pelo site da Escola, onde constam os editais de todos os processos em aberto.

Para fazer a inscrição é preciso ter acima de 14 anos, fazer o teste de habilidade ou participar do sorteio, de acordo com a especificidade de cada curso. No primeiro encontro presencial os alunos deverão entregar na secretaria os seguintes documentos: Certidão de Nascimento; CPF do candidato; Carteira de Identidade do Candidato; Comprovante de endereço atualizado; 1 foto 3x4 e RG/CPF de um dos pais e/ou responsável para alunos menores de idade.

Os cursos são profissionalizantes e vão ser ministrados na modalidade presencial, com encontros síncronos e assíncronos. "Escultura em cerâmica", "Macramê", "Pintura em Aquarela", "Bonecos de Pelúcia" e "Ateliê de Bordado" são alguns dos cursos que estão sendo ofertados.

Cada candidato pode escolher até três cursos, desde que não haja conflito de dias e horários. Para a certificação é exigido uma frequência mínima nas aulas de 75%. Caso o aluno não consiga comparecer no dia da aula, ela pode ser agendada em outros dias da semana, de acordo com o professor e conforme a necessidade dos componentes (visitas técnicas, montagens de exposições e feiras, são alguns exemplos).

As aulas terão início a partir do dia 29 de agosto e ao final do curso o aluno terá acesso ao certificado de conclusão.

