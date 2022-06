A CAOA Montadora está com vagas abertas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PcD), em Anápolis. Para se candidatar, é necessário apresentar Certificado de Reabilitação do INSS ou laudo médico no ato da inscrição.

As oportunidades são para pessoas com deficiência, tanto visual e cognitiva quanto auditiva e física. A montadora se localiza no Distrito Agroindustrial de Anápolis, setor Industrial Aeroporto, onde a Hyundai e a CAOA CHERY dividem a mesma estrutura.

Além das vagas para PcD, há oportunidades para Jovem Aprendiz, Estágio, Auxiliar de Logística, Montador de veículos e Operador de produção. As inscrições são feitas pelo site da CAOA, na seção específica das vagas em aberto, onde o interessado cadastra o currículo e o laudo médico que comprove a deficiência.

Como benefícios, a empresa oferece: Assistência Médica; Assistência Odontológica; Seguro de Vida; Transporte fretado; Vale Alimentação; Vale farmácia; Refeitório na empresa, incluindo desjejum e almoço (ou jantar para segundo turno) e Academia de ginástica gratuita.

Leia também:

Coco Bambu abre mais de 30 vagas de emprego para o restaurante de Anápolis

Prefeitura de Goiânia oferece mais de 500 vagas para cursos profissionalizantes