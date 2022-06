O restaurante Coco Bambu, previsto para inaugurar em setembro no município de Anápolis, está com 30 vagas abertas para assistente de eventos, cumim (auxiliar de garçom), caixa, serviços gerais, auxiliar de cozinha e garçom.

Localizado no Edifício Gênesis Office, bairro Jundiaí, o restaurante será a segunda unidade da fanquia no estado de Goiás. Os interessados nas vagas devem enviar o currículo para o e-mail recrutamento.anapolis@cocobambu.com. Para a unidade de Goiânia, há duas vagas disponíveis: uma para auxiliar de cozinha e outra para lavador de pratos.

O estabelecimento também possui um site específico para os interessados nas vagas se candidatarem. Para encontrar as oportunidades disponíveis, basta ir até a seção “Vagas” e escolher a localização desejada. Além de Goiânia e Anápolis, o restaurante está contratando em diversos estados brasileiros, incluindo Brasília.

Presente em 17 estados do Brasil e no Distrito Federal, a corporação está expandindo seus negócios para outras regiões, com oportunidades para diversas vagas efetivas, jovem aprendiz, estagiário e banco de talentos.

Leia também:

Aparecida realiza processo seletivo itinerante com mais de 700 vagas de emprego nesta quarta (15)

Aparecida oferta 30 vagas de estágio a jovens a partir de 16 anos