A Polícia Técnico-Científica (SPTC) de Goiás está com concurso em aberto com 230 vagas. O edital deve ser divulgado em breve no site da banca organizadora, o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES).

As oportunidades, para níveis fundamental e superior, são para auxiliar de autopsia (90), perito criminal (52), médico legista (84) e odonto-legista (4). Os salários podem variar de R$ 5.767,18 a R$ 12.108,68, de acordo com o cargo escolhido.

Os candidatos serão avaliados por meio de várias etapas, sendo as principais: Prova Objetiva, Prova Discursiva, Teste de Aptidão Física e Avaliação de Títulos (apenas para nível superior).

De acordo com a SPTC, serão divulgados dois editais, sendo o primeiro para as carreiras de Perito Criminal e Auxiliar de Autópsia, e o segundo para os cargos de Médico Legista e Odonto-Legista.

Leia também:

Instituto faz seleção com salários de até R$ 5,3 mil para pessoas com deficiência

HDT oferece vagas de emprego com salários de até R$ 3,6 mil