O Instituto de Assistência Familiar e Amparo Social dos Trabalhadores do Setor de Terceirização de Mão de Obra e Comércio de Goiás (Iafas) disponibiliza mais de 30 cursos gratuitos em Goiania. São cerca de 50 vagas para as áreas de limpeza, conservação, vigilância e segurança privada.

Como são cursos de qualificação, as cargas horárias variam de três a 12 horas, além do curso de Informática Básica, com duração de 24 horas. Há também palestras voltadas para o público geral, com abordagens em saúde mental, por exemplo.

Todos os cursos oferecem certificados aos alunos que concluírem todas as atividades. As inscrições vão de agosto até outubro e podem ser feitas pelo site do Instituto.

O interessado também pode se candidatar em mais de um curso, desde que a programação de aulas não tenha choque de datas. Ao final, o participante pode solicitar que seu currículo seja disponibilizado para as empresas do setor para avaliação, seleção e convite para participar de processos seletivos.



Cursos disponíveis

Técnicas Básicas de Limpeza Profissional;

Técnicas Avançadas de Limpeza Profissional;

Tratamento de Pisos Módulo I;

Tratamento de Pisos Módulo II;

Qualificação Profissional para Supervisores de Serviço;

Tomada de decisão em situação de contigência;

Ações contra Inteligência Prospectiva;

Atendimento de excelência em Portarias;

Negociação em Cenário de Crise e Conflito;

Informática Básica;

Relações Interpessoais;

Qualificação para Recepcionista;

Segurança Bancária; Limpeza Hospitalar;

Limpeza Hospitalar;

Limpeza em Hotelaria;

Liderança de Alto Desempenho;

Teorias Básicas Zeladoria;

Segurança bancária;

Técnicas de atendimento ao público para vigilantes;

Defesa pessoal com técnicas de Jiu-Jitso aplicada a segurança privada;

Legislação aplicada à segurança privada;

Atendimento ao Cliente;

Linguagem de Rádio;

Primeiros Socorros;

Técnica para aplicação do uso diferenciado de força;

Operador de CFTV;

Técnicas de abordagem tática, busca e algemação;

Oratória, a comunicação do líder;

Culpa e suas consequências;

A lei do triunfo – uma vida de abundância;

Sobrevivência humana;

Transtorno bipolar, sintomas e tratamento;

Marketing Pessoal – a estratégia para alcançar objetivos;

Como ser feliz no trabalho;

Monitoramento Eletrônico;

Spbrevivência Urbana;

Operador de Circuito Fechado de Televisão;

