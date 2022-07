A empresa de alimentos São Salvador está com 380 vagas em aberto para o município de Itaberaí, localizado a 90 km de Goiânia. As oportunidades, em diferentes níveis de escolaridades, são para início imediato, nos cargos de: auxiliar de produção, analista de redes, sistemas, processos, gestão de desempenho e infraestrutura, além de business partner e coordenador de TI.

De acordo com a empresa, não há exigência de experiência para a maioria das vagas de produção disponíveis, visto que todo o treinamento necessário aos novos colaboradores é ofertado pela companhia. Além do salário, que não foi divulgado, o colaborador conta com planos de saúde e odontológico, vale-alimentação, gympass com planos promocionais e seguro de vida coletivo.

A prioridade de contratação é para aqueles que morem em um raio de 75 quilômetros de Itaberaí, como Americano do Brasil, Cidade de Goiás, Heitoraí, Itauçu, Jaraguá, Mossâmedes, Sanclerlândia, Taquaral de Goiás e outros.

A empresa, porém, também oferece vagas para trabalhadores de cidades mais distantes, como Goiânia e região metropolitana. Para se inscrever, o interessado deve encaminhar o currículo pelo endereço de e-mail: talentos@ssa-br.com, colocando a vaga de interesse no assunto da mensagem. Para mais informações, o contato com a São Salvador pode ser feito pelo telefone: (62) 9.99726963 ou por meio do site da empresa.

Leia também:

Sebrae seleciona candidatos para 48 bolsas de R$ 5 mil em Aparecida de Goiânia

Teuto abre mais de 100 oportunidades de emprego para Anápolis