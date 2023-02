As Escolas do Futuro de Goiás (EFG) estão com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação e capacitação profissional, na modalidade a distância (EaD). São 1.650 vagas distribuídas entre as unidades Luiz Rassi (Aparecida de Goiânia), José Luiz Bittencourt (Goiânia) e Sarah Kubitschek (Santo Antônio do Descoberto). As inscrições começaram na última sexta-feira (3) e podem ser feitas pelo site da instituição.

Ao todo, são 1,2 mil vagas nos cursos de capacitação: Canais de Vendas, Logística para E-Commerce, Fotografia para Mídias Digitais, Gravação e Edição de Vídeos para Mídias Digitais e Sistemas de Computação. Para se inscrever, os candidatos devem ter no mínimo 16 anos e ensino fundamental completo.

Para esta modalidade, as inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de maio e as aulas começam cinco dias úteis após a publicação do resultado.

Já as 450 vagas de qualificação profissional estão distribuídas entre os cursos de Gestão em Negócios, Criação de Conteúdo Digital e Programação de Computadores. Para esta modalidade, as inscrições encerram no dia 22 de fevereiro. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 27 e as aulas começam no dia 13 de março, pela plataforma Moodle.

A modalidade EaD é semipresencial, com 80% das aulas online e 20% com encontros presenciais obrigatórios, realizados na unidade escolar aos sábados, em período integral.

Contatos

- EFG José Luiz Bittencourt - Goiânia

Telefone: (62) 3576-3836E-mail: goiania@efg.org.br

- EFG Luiz Rassi – Aparecida de Goiânia

Telefone: (62) 3581-4140E-mail: aparecidadegoiania@efg.org.br

- EFG Sarah Kubitschek – Santo Antônio do Descoberto

Telefone: (61) 3773-2874E-mail: sllko@efg.org.br