As Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs) abriram, nesta quarta-feira (18), as inscrições para cursos gratuitos de capacitação e qualificação profissional. Ao todo, são ofertadas 5.618 vagas gratuitas para cursos presenciais e online. As inscrições podem ser feitas pelo portal das EFGs.

Os cursos são ofertados na modalidade presencial e on-line, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Os presenciais serão realizados nas unidades Luiz Rassi (Aparecida de Goiânia), José Luiz Bittencourt (Goiânia) e Sarah Kubitschek (Santo Antônio do Descoberto).

Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental concluído até o ato da matrícula. Para os cursos de qualificação profissional, a inscrição pode ser feita até três de maio, e para os de capacitação, até sete de junho. (Confira ao final da reportagem todas as vagas disponíveis).

Seleção

A triagem dos candidatos para as vagas disponíveis será realizada por uma Comissão de Seleção nomeada pela Direção do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e pela Escola do Futuro na qual o estudante estiver inscrito para o quadro de vagas.

O resultado final será divulgado ao longo da vigência de cada processo seletivo ou quando o quantitativo necessário de alunos para formação de turma for alcançado. A unidade de ensino para a qual o estudante solicitou a vaga realizará a convocação via endereço de e-mail e/ou contato telefônico informado pelo candidato no ato do cadastro. Em casos de dúvidas, os alunos podem entrar em contato pelos seguintes números.

EFG José Luiz Bittencourt – Goiânia

Telefone: (62) 3576-3836

E-mail: goiania@efg.org.br

EFG Luiz Rassi – Aparecida de Goiânia

Telefone: (62) 3581-4140

E-mail: aparecidadegoiania@efg.org.br

EFG Sarah Kubitschek – Santo Antônio do Descoberto

Telefone: (61) 3773-2874

E-mail: sllko@efg.org.br

Cursos de qualificação:

- Mídias sociais;

- Assistente de marketing;

- Programação de computadores;

- Planejamento e criação de novos negócios;

- Tecnologia 4.0 e 5.0;

- E-commerce;

- Criação de conteúdo digital;

- Tecnologia e inovação para startups; entre outros.

Cursos de capacitação:

- Excel básico;

- Desenvolvedor python: nível básico;

- Soluções inovadoras para novos negócios;

- Redes de computadores;

- Produção de games;

- Pilotagem de drones;

- Inglês;

- Pacote office;

- Robótica;

- Planejamento de marketing;

- Gestão financeira;

- Lógica de programação;

- Técnica de vendas;

- Negócios e comércio eletrônico;

- Modelagem 3D para prototipação, entre outros.