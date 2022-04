O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Retomada, promove a terceira edição da Feira de Empregos nesta terça (5) e quarta-feira (6). O evento disponibiliza a oportunidade de se candidatar a 3 mil vagas de trabalho em diversas áreas, além de atendimento para quem deseja abrir o próprio negócio.

A feira acontece das 8h às 17h, no Câmpus 5 da PUC-Goiás, na Avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás, em Goiânia. De acordo com a organização, o evento é uma oportunidade para quem procura se inserir no mercado de trabalho ou mesmo se tornar um empreendedor.

O programa Mais Empregos disponibiliza vagas de ampla concorrência em áreas variadas, como operador de telemarketing, motorista de ônibus, corretor de imóveis, auxiliar de limpeza, servente de obras, entre outros. Há também oportunidades para quem não tem experiência na área.

Além das oportunidades de trabalho formal ofertadas pelo programa, o público terá acesso a serviços oferecidos pela Associação Pró Desenvolvimento Industrial de Goiás (Adial), Sebrae e Agência de Fomento de Goiás (GoiásFomento).

A Feira de Empregos tem como objetivo concentrar, em um só lugar, oportunidades que permitam ingresso ou recolocação no mercado de trabalho com ações voltadas à promoção de emprego e melhoria de renda.

Serviços e detalhes:

Quando: 5 e 6 de abril

Horário: 8h às 17h

Local: Câmpus V da PUC-Goiás - Avenida Fued José Sebba, Jardim Goiás

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

