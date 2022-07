O Governo de Goiás está com 653 vagas abertas para cursos técnicos gratuitos nas Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs). As aulas serão realizadas presencialmente, nas áreas de Gestão e Negócios e Informação e Comunicação, turnos matutino, vespertino e noturno.

As oportunidades são para as unidades: EFG Luiz Rassi (Aparecida de Goiânia), EFG José Luiz Bittencourt (Goiânia) e EFG Sarah Kubitschek (Santo Antônio do Descoberto). Os interessados podem se inscrever até o dia 24 de julho de 2022 pelo site das EFG. Para participar da seleção, é preciso ter idade mínima de 16 anos e apresentar ensino médio concluído ou cursando (segundo ou terceiro ano), até o ato da matrícula.

Vagas

Para a área de Gestão e Negócios estão abertas vagas de cursos de Economia Criativa (121 vagas), Empresas Digitais (186 vagas) e Marketing e Mídias Sociais (212). Já para a trilha formativa de Informação e Comunicação estão disponíveis os estudos de Aprendizado de Máquina (60 vagas) e Desenvolvimento Web e Mobile (87 vagas).

A seletiva dos candidatos terá como base a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou a média global do último ano do ensino médio, sendo destinados 50% das vagas ofertadas aos candidatos que optarem pelo Enem e 50% aos que optarem pela média global do ensino médio.

