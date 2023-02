O Governo de Goiás prorrogou até 6 de março o período de inscrições para o processo seletivo de estágio do Estado. O prazo seria encerrado nesta segunda-feira (27) e as inscrições podem ser feitas pelo portal de seleção da Escola de Governo. Além disso, o número de vagas foi ampliado de 133 para 160 oportunidades.

Além das áreas já contempladas pelo edital, como Administração, Comunicação, Direito, Contabilidade, etc, foram incluídas novas formações. Agora, podem concorrer alunos de graduações como agronomia, biologia, nutrição, entre outras. A forma de seleção é realizada por entrevista e análise curricular. O período de estágio será de no mínimo seis meses e não excederá dois anos, consecutivos ou alternados.

Os candidatos devem estar regularmente matriculados nos cursos de Ensino Superior, especificados no edital, com frequência comprovada. Os aprovados vão atuar no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual, de acordo com a necessidade dos órgãos.

Também serão selecionados estudantes para o banco de credenciados do programa, como formação de cadastro reserva. Com jornada de trabalho de quatro horas diárias, os selecionados vão receber uma bolsa no valor de R$ 1 mil, além do vale-transporte no valor de R$ 100 e seguro contra acidentes pessoais.

Vagas disponíveis

- Administração, Administração pública e Gestão de pessoas (20)

- Análise de sistemas, ciência da computação, desenvolvimento de software, engenharia de computação, gestão da informação, informática, processamento de dados, rede de computadores (22)

- Comunicação visual, Propaganda e Marketing (3)

- Assistência social e serviço social (2)

- Contabilidade (11)

- Design gráfico (4)

- Direito (57)

- Economia (3)

- Estatística (1)

- Jornalismo (10)

Novas vagas

- Agronomia e Engenharia Agronômica (1)

- Arquitetura e Urbanismo (4)

- Biblioteconomia (1)

- Biologia (1)

- Ciências sociais, Políticas Públicas (1)

- Educação Física (5)

- Engenharia Civil (7)

- Engenharia Elétrica (5)

- Engenharia Mecatrônica (1)

- Farmácia e Bioquímica (2)

- Medicina Veterinária (1)

- Nutrição (1)

- Pedagogia (1)

- Química (1)

- Relações Internacionais (1)

- Turismo (1)