O Governo de Goiás abriu, nesta segunda-feira (28), 104 vagas de estágio para diversas áreas em órgãos do Poder Executivo. Os estudantes selecionados receberão bolsa de R$ 1 mil, vale-transporte de R$ 100 e seguro contra acidentes pessoais. As inscrições têm uma taxa de R$ 20 e devem ser feitas exclusivamente pelo Portal de Seleção do governo estadual, a partir da próxima quinta-feira (31) até o dia 10 de abril.

Com carga horária de 20 horas semanais, os estagiários cumprirão jornada de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira, no turno da manhã (das 8h às 12h) ou à tarde (das 14h às 18h). Para concorrer a uma vaga de estágio, é necessário estar regularmente matriculado, com frequência comprovada, em instituição de ensino superior conveniada com o Estado.

De acordo com o edital, poderão participar da seleção estudantes de 22 cursos, sendo eles: administração, administração pública, gestão de pessoas, agronomia, engenharia agronômica, análise de sistemas, ciência da computação, desenvolvimento de software, engenharia de computação, gestão da informação, informática, processamento de dados, rede de computadores, comunicação visual, propaganda e marketing, comunicação visual e propaganda e marketing, design gráfico, direito, economia, engenharia civil, estatística e jornalismo.

A previsão é de que a prova de seleção seja aplicada no dia 1º de maio, em Goiânia. Os estudantes selecionados vão atuar nos diversos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional.

A prova objetiva será composta de questões nas áreas de Língua Portuguesa; Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Estado de Goiás; Noções de Administração Pública e Raciocínio Lógico.

A previsão é que o resultado final da seleção seja publicado no dia 13 de maio.

