A prefeitura de Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia, abriu as inscrições para a 2ª edição do Programa Guarda-Mirim. Os interessados devem se inscrever até a próxima terça-feira (31) pelo site da Prefeitura. Para participar, é preciso ter entre 8 e 14 anos, ser morador do município e possuir Cadastro Único (CadÚnico).

O candidato que vai concorrer a uma vaga não pode estar matriculado em programa semelhante, como o Bombeiro Mirim, por exemplo. Além disso, a criança ou adolescente deve estar cursando o Ensino Regular, em estabelecimento público/particular.

O Programa oferece 50 vagas, metade para o período matutino (07h às 11h) e metade para o período vespertino (13h às 17h). As aulas acontecem nas segundas, quartas e sextas-feiras, onde serão ministrados conteúdos relacionados a diversas disciplinas, como: conhecimento básicos de primeiros socorros, cuidados com animais e meio ambiente, aulas de civismo, ordem unida, futebol, música, teatro, conhecimentos em legislação, além de atendimento psicológico e auxílio alimentar às famílias.

Os selecionados vão receber um kit com uma calça, duas camisetas, um par de tênis preto e uma blusa de frio.

Documentos

Os pais ou responsáveis dos candidatos selecionados após a inscrição devem realizar o cadastro das crianças e adolescentes. Para isto, é necessário apresentar a seguinte documentação.

- Original e uma cópia do Documento de Identificação dos pais ou responsáveis;

- Original e uma cópia da Certidão de Nascimento e CPF do candidato selecionado;

- Original e uma cópia do comprovante de endereço da residência atual;

- Declaração Escolar comprovante matricula e frequência em instituição de ensino reconhecida pelo MEC;

- Atestado Médico original constado aptidão para realizar todas as atividades do Programa Guarda Mirim;

- Termo do uso de imagem