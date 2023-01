Hospitais e policlínicas de quatro municípios goianos abriram um processo seletivo para Pessoas com Deficiência (PCD), com salários que chegam até R$ 3,9 mil. As oportunidades são para São Luís de Montes Belos, Jaraguá, Itumbiara e Davidópolis. Inscrições podem ser feitas a partir de sexta-feira (13) até 31 de janeiro, por meio do site da banca organizadora.

Poderão concorrer às vagas existentes, os candidatos que se enquadrarem na Lei nº. 7.583, de 24/10/1989, e no Decreto n. 3.298, de 20/12/1999. O candidato com deficiência/reabilitado convocado deverá se submeter a exame médico, realizado pelo Médico do Trabalho designado, em até cinco dias. A avaliação será conclusiva sobre a condição da pessoa, bem como sobre a compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do cargo.

Leia também:

Período de inscrições para concurso do TRT em Goiás é prorrogado

Inscrições para concurso da Semad com salários de até R$ 5,5 mil terminam neste domingo

A contratação será conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e realizada por meio de análise curricular e análise da documentação apresentada.

As vagas são para: Policlínica Estadual da Região Oeste - São Luís de Montes Belos, Policlínica Estadual da Região Rio Vermelho – Goiás, Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim (HEJA) e Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos (HEI), Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos Dr. Geraldo Landó (HESLMB).

Cargos disponíveis nos Hospitais:

Analista administrativo,

Analistas de qualidade e de TI,

Assistentes administrativo e social,

Auxiliar de farmácia,

Biomédico(a),

Enfermeiro(a),

Farmacêutico(a),

Fisioterapeuta,

Fonoaudiólogo(a),

Instrumentador cirúrgico,

Maqueiro,

Nutricionista,

Ouvidor(a),

Psicólogo(a),

Técnico(a) de imobilização ortopédica,

Técnicos(as) de segurança do trabalho,

Técnicos(as) de TI,

Técnicos(as) de enfermagem,

Terapeuta ocupacional.

Cargos disponíveis nas Policlínicas:

Analista administrativo,

Analista de qualidade,

Analista de TI,

Assistente administrativo

Assistente social;

Auxiliar de farmácia,

Enfermeiro(a),

Farmacêutico(a),

Fisioterapeuta,

Fonoaudiólogo(a),

Nutricionista,

Ouvidor(a),

Psicólogo(a),

Técnicos(as) de segurança do trabalho

Técnicos(as) de enfermagem,

Técnicos(as) de TI,

Terapeuta ocupacional.