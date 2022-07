O Instituto Brasileiro de Geografa e Estatística (IBGE) abriu 398 novas vagas para o Censo 2022, sendo 119 para agente censitário municipal (ACM) e 279 para agente censitário supervisor (ACS). As inscrições estão abertas até a próxima quarta-feira (27) e podem ser feitas pelo site do Instituto.

As inscrições são gratuitas. Para concorrer, basta preencher o formulário conforme o cargo desejado e entregar a documentação em um dos postos de inscrição do IBGE. A seleção ocorrerá por meio de Análise de Títulos, compreendendo a Titulação Acadêmica dos candidatos, que terá caráter classificatório.

Para se inscrever, é necessário ter nacionalidade brasileira, Ensino Médio Completo e não se encontrar na condição de Microempreendedores Individuais (MEI). A contratação é temporária, com duração de cinco meses, podendo ser prorrogada em caso de pendências no Censo.

Quanto à jornada de trabalho, será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. As atividades censitárias começam a partir do dia primeiro de Agosto.

Os salários variam de R$ 1.700 para ACM a R$ 2.100 para ACS, com acréscimo de auxílio-transporte e alimentação. Do total de vagas disponíveis, 20 são destinadas aos candidatos com deficiência e 90 aos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.

Leia também:

TCE-GO publica edital para concurso público com salário de R$ 11 mil

Divulgado edital de convocação dos aprovados no concurso da Goinfra