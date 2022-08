Estão abertas as inscrições para o concurso da Câmara de Goianésia, município localizado região Central de Goiás. No total são disponibilizadas 55 vagas, com 12 de contratação imediata e 43 para cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 1.638,39 para nível fundamental a R$ 3.640,88 para nível superior. Todas as vagas são para carga horária de 40 horas semanais. As inscrições seguem abertas até o dia 26 de setembro e há opção de isenção total ou parcial.

Para os candidatos com ensino fundamental, há duas funções disponíveis: auxiliar de serviços básicos e jardineiro, ambas com salário de R$ 1.638,39. Para serviços básicos são quatro vagas imediatas e 14 para código de reserva. Para jardineiro, uma vaga imediata e quatro de cadastro de reserva.

Os candidatos de nível médico podem concorrer a vagas para os cargos de telefonista/recepcionista e motorista CNH categoria “A” e “B” com salários de 1.638,39 e R$ 1.982,45, respectivamente. Para telefonista/recepcionista e também para motoristas são duas vagas imediatas e sete de cadastro de reserva.

Quem possui nível superior pode se candidatar para vagas de administrativo legislativo e controlador interno com remuneração de R$ 3.640,88. São duas vagas imediatas para auxiliar legislativo e sete de cadastro de reserva. Para controlador, por sua vez, há uma vaga imediata e quatro para reserva.

