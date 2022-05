Economia Inscrições para processo seletivo da Emater com 120 vagas encerram neste domingo (29) Salário oferecido é de R$ 3 mil. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site da Escola de Governo

As inscrições para o processo seletivo simplificado da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) encerram neste domingo (29). A seleção pública conta com 120 vagas temporárias para o cargo de técnico agrícola, sendo seis reservadas a pessoas com deficiência. O salário inicial oferecido é de R$ 3.000 para jornada de tra...