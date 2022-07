O Instituto Sócrates Guanaes (ISG) está com processo seletivo aberto para formação de cadastro reserva com 22 vagas para Pessoas com Deficiência (PcD's), no Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol), em Goiânia. Os salários variam de R$ 830,79 a R$ 5.387,17.

Há oportunidades para assistente social, assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia; auxiliar de lavanderia, biomédico, enfermeiro; farmacêutico, faturista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico do trabalho, motorista, nutricionista, psicólogo hospitalar, técnico de enfermagem, técnico de enfermagem do trabalho, técnico de nutrição, técnico em segurança do trabalho, técnico em saúde bucal, técnico de T.I e terapeuta ocupacional.

Não há um número de vagas definido para cada cargo e a convocação será à medida em que for surgindo mais oportunidades. O nível de escolaridade e a jornada de trabalho varia de acordo com cada cargo.

As inscrições podem ser feitas até dia 15 de julho. Os interessados devem se inscrever presencialmente na sede da unidade de saúde, localizada na Avenida Veneza, Quadra 62, Lote 1/10 s/n, no Bairro Jardim Europa.

Para se inscrever é preciso apresentar a ficha de inscrição preenchida, que pode ser acessada no site do Instituto Sócrates Guanaes (ISG). Além da ficha, é necessário mostrar os documentos exigidos como pré-requisitos para cada cargo, originais e cópias, disponíveis no edital, que também pode ser acessado pelo site.

Leia também:

Sine Goiânia oferta mais de 900 vagas de emprego nesta semana; veja as oportunidades

Indústria goiana oferece mais de 800 vagas de emprego. Confira